John Lennon TV reklamında

Efsanevi pop şarkıcısı John Lennon, ölümünün üzerinden 28 yıl geçtikten sonra çocuklar yararına bir kampanya için reklam yıldızı oldu.



Sayısal bilgisayar teknolojisi kullanılarak hazırlanan televizyon reklamında John Lennon, Amerikalılar'ı "Her Çocuğa bir Dizüstü Bilgisayar" (One Laptop Per Child) kampanyasına bağış yapmaya çağırdı.



Lennon, reklamda ünlü şarkısı, "Imagine"in temasını kullanarak, "Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun bilgi evrenine erişim olanağına sahip olduğunu düşleyin. Onlar, öğrenme, düşleme ve istedikleri herşeyi başarma şansına sahip olacaklar" dedi.



Lennon reklamda, arka planda çalan en iyi şarkılarından biri olan "Imagine" şarkısının eşliğinde, "Bunu ben müziğimle yapmaya çalıştım ama siz şimdi bunu daha değişik bir yoldan yapabilirsiniz. Bir çocuğa bir bilgisayar ve düşlemekten daha fazlasını verebilir, dünyayı değiştirebilirsiniz" diye konuştu.



Lennon, 8 Aralık 1980'de, eşi Yoko Ono ile birlikte, New York'un Manhattan semtindeki evine vardığında vurularak öldürülmüştü.



Ono'nun, reklama onay verdiği belirtildi.



Reklamın, televizyon kanallarında ve kablolu televizyonlarda ücretsiz olarak gösterileceği bildirildi.



Reklam filmi ayrıca, internet üzerinden, "www.youtube.com/olpc" adresinden izlenebilecek.



Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) bir alt kuruluşu olan "One Laptop Per Child" Vakfı 2005'de kuruldu ve geçen yıl XO adlı dizüstü bilgisaylarları üretmeye başladı.



XO dizüstü bilgisayarlarının üretim maliyetinin, birim başına 200 ABD Doları'ndan az olduğu belirtildi.