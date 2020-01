Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt (77) yaşamını yitirdi. Hurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan Hurt’ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.