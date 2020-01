John Carpenter'in iki filmi, aynı evrende kesişecek

John Carpenter filmleri bugüne dek birçok kez farklı yayınevleri tarafından çizgi romanlara uyarlanmıştı. Fakat dün açıklanan yeni BOOM! Studios yayını, öncekilerden epey ilginç bir şekilde Carpenter filmografisine yaklaşıyor. Başrolünde Kurt Russell’ı izlediğimiz Big Trouble In Little China ve Escape From New York‘u aynı çizgi romanda kesiştiren çizgi roman önümüzdeki aylarda raflarda yerini alacak.

Bant Mag'de yer alan habere göre; Big Trouble in Little China/Escape from New York ismiyle yayınlanacak olan çizgi roman, iki kahramanı da Kurt Russell olan ilginç bir çalışma olacak. Daha önce birçok Hulk, X-Men ve Hercules macerasıyla karşımıza çıkan Greg Pak’ın yazdığı ve özellikle yine BOOM! tarafından yayınlanmış olan Translucid serisiyle tanınan Daniel Bayliss’in çizimlerini yaptığı Big Trouble in Little China/Escape from New York’un yayın tarihi henüz açıklanmış değil.

Kurt Russell’ın iki kült karakteri olan Jack Burton ve Snake Plissken’i karşı karşıya getiren çizgi roman serisi altı maceradan oluşacak. İlk sayı için hazırlanan kapak tasarımlarını aşağıda görebilirsiniz.