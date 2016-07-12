T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

John Carpenter'in iki filmi, aynı evrende kesişecek

Çizgi roman önümüzdeki aylarda raflarda yerini alacak

12 Temmuz 2016 19:29

John Carpenter filmleri bugüne dek birçok kez farklı yayınevleri tarafından çizgi romanlara uyarlanmıştı. Fakat dün açıklanan yeni BOOM! Studios yayını, öncekilerden epey ilginç bir şekilde Carpenter filmografisine yaklaşıyor. Başrolünde Kurt Russell’ı izlediğimiz Big Trouble In Little China ve Escape From New York‘u aynı çizgi romanda kesiştiren çizgi roman önümüzdeki aylarda raflarda yerini alacak.

Bant Mag'de yer alan habere göre; Big Trouble in Little China/Escape from New York ismiyle yayınlanacak olan çizgi roman, iki kahramanı da Kurt Russell olan ilginç bir çalışma olacak. Daha önce birçok Hulk, X-Men ve Hercules macerasıyla karşımıza çıkan Greg Pak’ın yazdığı ve özellikle yine BOOM! tarafından yayınlanmış olan Translucid serisiyle tanınan Daniel Bayliss’in çizimlerini yaptığı Big Trouble in Little China/Escape from New York’un yayın tarihi henüz açıklanmış değil.

Kurt Russell’ın iki kült karakteri olan Jack Burton ve Snake Plissken’i karşı karşıya getiren çizgi roman serisi altı maceradan oluşacak. İlk sayı için hazırlanan kapak tasarımlarını aşağıda görebilirsiniz.

doublekurt1

ETİKETLER

John CarpenterBig Trouble In Little ChinaEscape From New York

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24