Joe Cocker öldü

70 yaşındaki ünlü şarkıcının ölümü menajeri tarafından açıklandı. BBC'nin haberine göre sanatçının menajeri Barrie Marshall, şarkıcı ve söz yazarı Joe Cocker'ın pazar gecesi hayatını kaybettiğini duyurdu. Yorkshire Post sanatçının bir süredir Colorado eyaletinde akciğer kanseri tedavisi gördüğünü yazdı.

20 Mayıs 1944 doğumlu sanatçı, 'You Are So Beautiful’, 'Unchain My Heart', ‘Up Where We Belong’ ve ‘With A Little Help From My Friends’ gibi sevilen şarkılarıyla tanınıyordu. Sanatçının bağlı bulunduğu ajanstan, 'O hiç şüphesiz İngiltere'nin yetiştirdiği gelmiş geçmiş en büyük rock ve soul sanatçısı' açıklaması yapıldı.

Sanatçının ölümünün duyurulmasının ardından sosyal medyadan birçok sanatçı Joe Cocker ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. 1970'li yıllarda alkol ve uyuşturucu tedavisi gören Joe Cocker, 'Her yerde uyuşturucu vardı ve ben de ona yöneldim. İnsan bir kez bu sarmalın içine girince, çıkması çok zor oluyor. Bundan kurtulabilmem yıllarımı aldı' açıklamasını yapmıştı. Joe Cocker alkol ve uyuşturucudan ilk eşi Pam Baker'in yardımı sayesinde kurtulduğunu açıklayarak, 'Eşim bana insanların beni dinlemeye devam etmek istediğini anlattı' demişti. Tedavisinin ardından 1980'li yıllarda yine müzik hayatına dönen Cocker 1983'de Grammy ödülüne layık görülmüştü.