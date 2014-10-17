Joe Biden'ın oğlu kokain gerekçesiyle ordudan atıldı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ABD Deniz Kuvvetleri yedekler biriminde görevli olan oğlu Hunter Biden 2013 yılı sonlarına doğru yapılan testlerde, kokain kullandığının belirlendiği ve bu yıl Şubat ayı içinde Deniz Kuvvetleri ile ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Nafiz Albayrak'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Hunter Biden, Deniz Kuvvetlerinin kararına saygı duyduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Asıl mesleği avukatlık olan Biden, Deniz Kuvvetleri'nden neden atıldığı konusuna değinmedi, "Ailemin sevgisi ve desteği ile hayatımı sürdüreceğim" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda, Joe Biden'ın kızı Ashley Biden da kokain içerken kameralara yakalanmış, Amerikan medyası, kokaini Ashley Biden'a getiren ve kameraya çeken kişinin, video görüntülerini medyaya pazarlama girişimlerini önemsememişti.