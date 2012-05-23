Sahte Çin malları Amerikan ordusuna sızdı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, bir yıl boyunca yürüttüğü araştırma sonucunda, ABD ordusuna ait uçaklarda 1800 sahte parçaya rastladı.

Komitenin raporunda, yaklaşık bir milyon şüpheli parçanın yüzde 70'inin Çin'den geldiği belirtildi.

Rapor, ABD'nin tedarik zincirindeki zayıflıklarına vurgu yaparken Çin'i de sahte ürün pazarını denetleyememekle suçladı.

Komite, sahte parçaların ulusal güvenliği riske attığını ve Pentagon'a pahalıya mal olduğunu söyledi.

Raporda, 'ABD askerlerinin, gece görüş sistemlerinde, radyolarda ve GPS cihazlarında bulunan küçük ve gelişmiş elektronik parçalara bağlı olduğu ve tek bir parçadaki sorunun bile askerin hayatını riske atabileceği' belirtildi.

Komite, ABD donanmasının kullandığı SH-60B helikopterleri, C-130J ve C-27J kargo uçakları ve donanmaya ait P-8A Poseidon uçaklarında şüpheli parçalar bulunduğunu vurguladı.



Listede İngiltere ve Kanada da var



Sahte parça temin eden ülkelerin başında gelen Çin'i, İngiltere ve Kanada'nın takip ettiği ifade edildi.

Komite, sahte parçalar üreten imalatçı firmaları kapatmayan Çin'i eleştirirken, soruşturma için Çin'e gitmek isteyen komite çalışanlarına da vize verilmediğini söyledi.

Raporda, "Sahte elektronik parçalar açıkça Çin'in halk pazarlarında satılıyor. Çin hükümeti sorunu kabul edip sahte parça üreticilerini kapatmak yerine, denetimi engellemeye çalıştı" dendi.

Rapor, ABD Savunma Bakanlığı'nın Hükümet-Sanayi Veri Değişim Programı (GIDEP) gibi sahte parçaları belirlemek için tasarlanan sistemlerdeki zayıflığı eleştirdi.

GIDEP'e, 2009-2010 yılları arasında sahte parçalara ilişkin yalnızca 217 adet rapor ulaşırken bunların çoğunluğunun altı büyük firma tarafından hazırlandığı, yalnızca 13 raporun hükümet birimlerinden geldiği ifade edildi.

Raporda, ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı firmaların tedarik zincirlerindeki sahte parçalar nedeniyle yaşadıkları maddi kayıpları karşıladığı belirtildi.

Komite, ABD Başkanı Barack Obama'nın 31 Aralık 2011'de imzaladığı ve sahte parçaların ülkeye girişini engellemeyi amaçlayan yasanın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Komitenin raporu, ABD'nin savunma stratejisini Asya-Pasifik bölgesine yönlendirmeye başlamasının ardından geldi.

Pentagon, gelecek on yıl içinde savunma bütçesinden yaklaşık 450 milyar dolar kesintiye gitmeyi planlıyor.

(BBC Türkçe)