Amerikan ordusunun yeni stratejisi açıklandı

T24 - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, taslak strateji belgesinde Amerikan ordusu bundan böyle aynı anda iki büyük savaş vermemesi, ordunun farklı tür tehditlere odaklanması gerektiği belirtildi.



Taslak belgede ABD Ordusu'nun siber saldırılardan terörizme bir dizi farklı tehditle mücadeleye yoğunlaşması gerektiği vurgulanıyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre dört yılda bir yenilenen belgede, bir önceki strateji belgesinde belirtilen aynı anda iki büyük savaş yürütmeye hazırlıklı olma amacı yenileniyor.



Bugün (1 Şubat 2010) resmen açıklanması beklenen belgede, siber saldırılar, küresel ısınma ve gerilla tipi isyan gibi tehditlerden bahsediliyor.



ABD Savunma Bakanlığı bugün aynı zamanda bütçesini de açıklayacak.



Savunma Bakanı Robert Gates, 2011 yılında 700 milyar dolarlık bir bütçe önerdi. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 2'lik bir artış anlamına geliyor.



Ancak geçen yılın bütçesindeki gibi büyük silah programlarında önemli kesintiler yapılması öngörülmüyor.



Pentagon, her dört yılda bir Kongre'nin verdiği yetkiyle ülkenin savunma önceliklerini belirliyor.



Yeni tehditler



2010 taslak strateji belgesinde 'ABD güçlerinin büyüklüğü, şekillenmesi ve değerlendirmesinde büyük bölgesel çatışmaları tek, hatta başlıca şablon olduğunu söylemek artık uygun değil' deniyor.



Belgede, uydu ve siber saldırılar, terör örgütleri ve daha çok sayıda ülkenin nükleer silah edinme ihtimali gibi tehditlerden bahsediliyor.



Ancak belgede ordunun başlıca önceliğinin, 'bugünün savaşlarında galip gelmek ve Afganistan ile Irak'taki terör örgütlerini dağıtmak' olduğu söyleniyor.



Belgede, her iki savaşta da hayati önemde bir rol oynayan helikopterler, insansız savaş uçakları ve özel operasyon birliklerine yeni fonlar ayrılması öngörülüyor.



Strateji belgesinde ayrıca Çin, İran ve Kuzey Kore'nin hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirdikleri belirtiliyor. Bu nedenle belgede, bu ülkelerden yönelebilecek tehditlere karşı donanma ve hava kuvvetlerinin ortak savaş planları ana hatlarıyla belirleniyor.



Strateji belgesinde ayrıca, iklim değişikliğinden ilk kez dünya çapında potansiyel bir istikrarsızlık ve savaş nedeni olarak bahsediliyor.