Joe Biden yeni Savunma Bakanı'nın eşine yemin töreninde masaj yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Savunma Bakanlığı'na atanarak yemin eden Ashton Carter'ın eşi Stephanie Carter’a yaptığı masaj ABD’de tartışma konusu oldu.

Ashton Carter, Chuck Hagel'in istifasının ardından Başkan Barack Obama tarafından Savunma Bakanlığı'na atanarak yemin etti.

Yemin töreninde Carter önde konuşurken Biden ellerini Bayan Carter'ın omzuna atıp yavaşça üzerine eğilerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Biden’ın göreve yeni atanan Savunma Bakanı'nın eşine aşırı derecede yakın davranması ve fiziksel temasta bulunması eleştiri konusu oldu. Başkan Obama, geçen yıl aralıkta Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın istifasının ardından yerine Carter'ı aday göstermişti. ABD Senatosu, Carter'ın Savunma Bakanlığı'na getirilmesini geçen perşembe günü onaylamış, Senato'da yapılan oylamada, 5'e karşı 98 oyla Carter'ın göreve atanması kararı çıkmıştı.