Joe Biden, Patrik Bartholomeos için 'Ekümenik' ifadesini kullandı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi Twitter hesabından Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos ile çekilen fotoğrafını yayınladı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, tweetinde Patrik Bartholomeos için "Ekümenik" (Evrensel Patrik) ifadesini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi Twitter hesabından bu sabah Fener Ortodoks Rum Patriği 1. Bartholomeos'u ziyaretine ilişkin bir fotoğrafı paylaştı.
Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, fotoğrafta, Patrik Bartholomeos'un, yanında oturan Biden'in elinin üzerine elini koymuş görüntüsü yer alıyor.
Mesajda ise, "Biden, İstanbul 'da Ekümenik Patrik Cenaplarını sabah erkenden ziyaret etmiştir" deniliyor.
Amerikan Başkan Yardımcısı'nın, Bartholomeos için "Evrensel Patrik" anlamına gelen "Ekümenik" ifadesi kullandığı dikkat çekiyor.