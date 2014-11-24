Joe Biden'dan Süleymaniye Camisi tweeti

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi twitter hesabından dün sabah Fener Ortodoks Rum Patriği 1. Bartholomeos’u ziyaretine ilişkin bir fotoğraf ve eşi Jill Biden ile birlikte Süleymaniye Camisi'ni ziyaret ederken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fener Ortodoks Rum Patriği ziyaretiyle ilgili fotoğrafta, Patrik Bartholomeos’un, yanında oturan Biden’in elinin üzerine elini koymuş görüntüsü yer aldı.

Mesajda ise, “Biden, İstanbul’da Ekümenik Patrik Cenaplarını sabah erkenden ziyaret etmiştir” denildi.

Amerikan Başkan Yardımcısı’nın, Bartholomeos için "Evrensel Patrik" anlamına gelen “Ekümenik” ifadesi kullandığı dikkat çekti.

Kentin en büyük camilerinden

Fotoğrafta, cami görevlileri, Biden ve eşine cami hakkında bilgi verirken görülüyor.

Twitter mesajında, "İstanbul'dan ayrılmadan önce, Joe Biden ve eşi, kentin en büyük camilerinden Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti" ifadesi yer aldı.