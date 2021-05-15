Joe Biden ve Filistin lideri Mahmut Abbas ilk kez telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in saldırılarının ardından gerçekleşen görüşme Biden'ın başkanlık görevine geldiği tarihten itibaren iki lider arasındaki ilk görüşme oldu.

Filistin yönetimi tarafından paylaşılan bilgiye göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve ABD Başkanı Joe Biden ilk görüşmelerini yaptı.

Abbas'ın sözcüsü, Mahmud Abbas'ın ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli bir telefon aldığını söyledi. Söz konusu görüşmenin Biden'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtlidi.

Görüşme, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından hemen sonra yaşandı. Joe Biden, sakinleşmeye yardımcı olmak için cuma günü bölgeye bir elçi göndermişti.

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