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Dünya

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

15 Mayıs 2021 20:15

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu, ABD Başkanı ile görüşmesinde 'İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçınmak için her şeyi yaptığını' öne sürdü.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Biden'a, Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu 13 katlı binanın "tahliye edildiğini" ve gün içinde İsrail hava saldırısıyla yıkıldığını belirtti.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, kendimizi savunma hakkımız için ABD'nin desteği için başkana teşekkür etti" denildi.

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