Joe Biden ve Erdoğan'dan 'bilgi notsuz' görüşme

Türkiye’nin Suriye’ye tek taraflı bir askeri harekât düzenleyeceği söylentileri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden salı günü önemli bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Ve daha önce benzeri pek görülmemiş biçimde taraflar görüşmeye dair tek satır bilgi notu geçmedi.

Suriye’de PYD ve IŞİD arasında şiddetlenen çatışmalarda, PYD’nin daha önce IŞİD’in elinde olan, Şanlıurfa Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’ı kontrolü altına alması üzerine Türkiye’nin Suriye’ye tek taraflı bir askeri müdahalede bulunacağı söylentileri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında salı günü çok kritik bir telefon konuşması gerçekleştiği öğrenildi. Ancak normalde bu tür üst düzey temasların ardından her iki taraf da bir açıklama yayınlarken, bu kez görüşmeye ilişkin dışarıya tek bir bilgi verilmedi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Beyaz Saray, telefon konuşmasına dair sorularını cevapsız bırakırken, Türk kaynaklar ise böyle bir görüşmeyle ilgili planların yapıldığını doğrulamakla yetindi.

Tampon bölge farklılığı

Türkiye’nin Suriye’de tek taraflı olarak bir tampon/güvenli bölge kurmaya hazırlandığına ilişkin haberlere Amerikan Yönetimi’nden gelen ilk tepki, Dışişleri Sözcüsü Mark Toner’ın pazartesi günü yaptığı açıklama olmuştu. Toner, günlük basın toplantısında, şimdiye kadar bu konuda Türk tarafıyla bir iletişim yaşanmadığını ve bu planlara dair tek gördüklerinin de basın haberleri olduğunu belirterek “Bizim elimizde şimdiye kadar bu planların herhangi birini destekleyen bir saha gerçeği yok” demişti. Ardından Suriye’de tampon bölge yaratılması konusunda Amerika’nın pozisyonunun değişmediğini ekleyerek, “Büyük zorluklar içeriyor” diye konuşmuştu.

‘Buna gerek yok’

Ertesi gün konuyu daha net ifadelerle ele alan Dışişleri Sözcüsü John Kirby ise “Şu anda ABD ordusu ya da koalisyon perspektifinden buna (tampon bölge) gerek yok ve böyle bir şeyin uygulanmaya çalışılmasında zorluklar var” diye konuşmuştu. Aynı gün Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Suriye konusunda baştan beri uluslararası toplumla hareket edeceğimizi, tek taraflı bir eylemin içinde olmayacağımızı ifade ettik” diyerek Türk Ordusu’nun Suriye’ye tek taraflı bir askeri harekât planladığı yönündeki söylentilerin ardından tansiyonu azaltmaya çalışmıştı.

Biden ve Erdoğan’ın görüşmede nasıl bir tonda konuştuklarına dair henüz bir ayrıntı ortaya çıkmadı. Ancak Hürriyet’e bilgi veren Yönetim’e yakın bir ABD'li kaynak, “Biden’ın basında çıkan müdahale haberlerine dair Obama Yönetimi’nin kaygılarını dile getirmiş olması şaşırtıcı olmazdı” diye konuştu.