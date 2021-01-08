Joe Biden: Trump'ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın görevden alınmasını destekleyip desteklemediği konusunda sorulan soruya, "Trump'ın azli Kongre'nin kararı" dedi. Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmama kararını da yorumlayan Biden, "Trump'ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey" ifadesini kullandı.

ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, Washington DC'deki Kongre baskını ve galibiyetinin Kongre tarafından onaylanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut Başkan Donald Trump'ın azlini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya, önceliğinin pandemi olduğu yanıtını veren Biden, Trump'ın azlinin Kongre'nin vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

"Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil"

Biden, "Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil. Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak. Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak" dedi.

Seçilmiş başkan, Kongre'yi basanların terörist muamelesi görmeleri ve yargılanmaları gerektiğini belirtti.

Yemin törenin katılmama yönünde karar alan Trump'a hitaben Biden, "Fikrini destekliyorum, bu onunla hemfikir olduğu az sayıda konulardan biri" dedi.

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Obama, Bush ve Clinton törene katılacak

Öte yandan ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi.

Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.