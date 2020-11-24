Joe Biden: Seçim bitti

ABD’de 3 Kasım seçimlerini kaybeden ancak yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'ın 20 gün sonra geri adım atması üzerine Genel Hizmetler İdaresi (GSA) şefi Emily Murphy'nin geçiş sürecini resmen başlatmasının ardından, seçimleri kazanan Biden'dan açıklama geldi.

Twitter hesabından "Seçim bitti" diyen Biden, "Partizanlığı ve birini diğerine karşı şeytanlaştırma retoriğini bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi.

TIKLAYIN - Trump, Biden hükûmetine geçiş sürecinin resmen başlatılması için tavsiyede bulundu!

Pennsylvania eyaleti tescil etti: Biden kazandı

Trump kampanyası son günlerde seçime yaptığı itirazlarla ilgili ağır darbeler aldı. Pennsylvania Yüksek Mahkemesi pazartesi günü Trump ve müttefiklerinin aleyhine karar verirken geçen hafta Georgia, bu hafta da Michigan'da Biden'ın zaferi tescillendi.

GSA yöneticisi Murphy, kararını hiçbir baskı altında kalmadan "olgu" ve "yasalara" dayanarak verdiğini söyledi.

Normal şartlarda GSA, medya kuruluşları seçim sonucunu projekte ettikten kısa süre sonra seçimlerin sertifikasyon sürecini başlatıyordu.

TIKLAYIN - Michigan'da da Trump'ın itirazları tutmadı; salıncak eyalette Biden'ın zaferi tescillendi

Trump ekibi seçimler için en kritik eyaletlerden olan ve Biden'ın 150 binden fazla oy farkı attığı Michigan'da seçim sonuçlarını mahkemeye taşımış ancak bir sonuç alamamıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Biden, kabinesinde istediği isimleri duyurdu

Öte yandan Joe Biden dün, kabinesinde olmasını istediği isimleri duyurdu.

Biden'ın danışmanı Antony Blinken'i Dışişleri Bakanı olarak görevlendirileceği teyit edildi. İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterilecek ismin ise Alejandro Mayorkas olacağı duyuruldu. Mayorkas bu görevi yürüten ilk Latin Amerikalı olarak tarihe geçecek.

Yine Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan ve CIA'de direktör yardımcılığı görevinde bulunan Avril Haines, Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için tercih ettiği isim oldu. Haines, ABD istihbaratının en tepesine gelen ilk kadın olacak.

Joe Biden, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak ise Linda Thomas Greenfield ile çalışmayı tercih edecek.

Bu isimlerin kabinede yer alabilmesi için ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato'dan onay alması gerekiyor.