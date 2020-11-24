Trump, Biden hükûmetine geçiş sürecinin resmen başlatılması için tavsiyede bulundu!

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ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, Michigan'daki sonuçların tescillenmesi ve Genel Hizmetler İdaresi'nin aldığı kararın ardından ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a hükûmetler arası geçiş sürecini resmen başlatmak için yetki verilmesini tavsiye ettiğini duyurdu.

GSA'nin Biden'ı "mevcut duruma göre" seçilmiş Başkan ilan ettiği mektubun halkla paylaşılmasının ardından Trump, kararını sosyal medyadan duyurdu.Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda tehditlere uğradığını söylediği GSA yöneticisi Emily Murphy'ye teşekkür eden Trump, "Davamız GÜÇLÜ şekilde devam ediyor, haklı mücadelemizi sürdüreceğiz ve inanıyorum ki kazanacağız" yazdı. Trump paylaşımına, "Ancak ülkemizin çıkarları için Emily ve ekibine ilk prosedürler için gerekenleri yapmaları tavsiyesini verdim. Kendi ekibime de aynı tavsiyede bulundum" diye devam etti.

Trump, yaklaşık 4 saat sonra Twitter üzerinden bir paylaşım daha yaparak yenilgiyi kabul etmediğini ifade etti:

"GSA'ya Demokratlarla ilk prosedürleri gerçekleştirmesi için izin vermekle tarihimizin en yozlaşmış seçimi olarak tarihe geçecek bu seçimle ilgili davalarımızı sürdürmenin ne alakası var? Tam hız devam ediyoruz. Asla sahte pusulalara ve baskıya teslim olmayacağız"

Murphy'nin Biden'ı seçimin kazananı ilan etmesi yeni yönetime federal finansman sağlıyor ve seçilmiş Başkan'ın danışmanlarına Trump yönetimi yetkilileriyle koordinasyon çalışmaları yapma imkanı veriyor.

Murphy'nin kararı bazı Cumhuriyetçi Partililerin ve iş dünyasından isimlerin geçiş döneminin resmi olarak başlatılmamasına tepki göstermesinin ardından geldi. Biden ve müttefikleri sürecin başlatılmamasının ulusal güvenliği ve yeni hükûmetin Koronavirüs pandemisine karşı vereceği mücadeleyi tehlikeye attığını söyledi.

Trump kampanyası son günlerde seçime yaptığı itirazlarla ilgili ağır darbeler aldı. Pennsylvania Yüksek Mahkemesi pazartesi günü Trump ve müttefiklerinin aleyhine karar verirken geçen hafta Georgia, bu hafta da Michigan'da Biden'ın zaferi tescillendi.

GSA yöneticisi Murphy, kararını hiçbir baskı altında kalmadan "olgu" ve "yasalara" dayanarak verdiğini söyledi.

Normal şartlarda GSA, medya kuruluşları seçim sonucunu projekte ettikten kısa süre sonra seçimlerin sertifikasyon sürecini başlatıyordu.

Biden, kabinesinde istediği isimleri duyurdu

Öte yandan Joe Biden dün, kabinesinde olmasını istediği isimleri duyurdu.

Biden'ın danışmanı Antony Blinken'i Dışişleri Bakanı olarak görevlendirileceği teyit edildi. İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterilecek ismin ise Alejandro Mayorkas olacağı duyuruldu. Mayorkas bu görevi yürüten ilk Latin Amerikalı olarak tarihe geçecek.

Yine Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan ve CIA'de direktör yardımcılığı görevinde bulunan Avril Haines, Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için tercih ettiği isim oldu. Haines, ABD istihbaratının en tepesine gelen ilk kadın olacak.

Joe Biden, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak ise Linda Thomas Greenfield ile çalışmayı tercih edecek.

Bu isimlerin kabinede yer alabilmesi için ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato'dan onay alması gerekiyor.