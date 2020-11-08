Joe Biden'ın seçimi kazanmasıyla Miley Cyrus'un 2009 hiti Party in the USA yeniden listelere girdi

Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak duyurulmasının ardından Miley Cyrus'un 2009'da çıkardığı "Party in the USA" şarkısı yeniden listelere girdi.

ABD medyasının resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazandığın duyurmasının ardından resmi olmayan bir Biden destek hesabı Cyrus'un "Party in the USA" şarkısını yeniden paylaşarak "Gidin kutlayın! Miley Cyrus dinleyin" yazdı.

Şarkının Twitter'da paylaşılmasından 2 saat sonra, Chart Data isimli hesaba göre, şarkı İtunes'un Top 200 listesine girdi. Ülke geneline pek çok radyo kanalı şarkıyı çalmaya başladı.

Cyrus da kendi şarkısını paylaşarak Joe Biden ve Kamala Harris'in zaferini kutladı. Cyrus, "İşte şimdi ABD'de bir parti" yazdı.