Huffington Post yazdı; Biden'ın Bartholomeos'u 'ekümenik' olarak nitelemesi ne anlama geliyor?

ABD'nin en saygın internet gazetelerinden biri olan Huffington Post, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyareti kapsamında bir araya geldiği Fener Ortodoks Rum Patriği 1. Bartholomeos'u "Ekümenik" (Evrensel Patrik) olarak nitelemesinin ne manaya geldiğini açıklayan bir analiz yazı yayımladı.

Yazıda, IŞİD ve Boko Haram gibi "radikal İslam" örgütlerin, son dönemde gittikçe artan katliamlarına dikkat çekilerek, "Biden'ın Türkiye ziyaretinde Ekümenik Patrik Bartholomeos ile görüşme kararı hem Hiristiyanlar, hem Müslümanlar, hem de ABD’deki ve dünyadaki tüm insanlar için bir yarar sağlayacaktır" ifadelerine yer veriliyor.

Gelecek hafta Hristiyan dünyasının lider Papa Francis'in gelecek hafta İstanbul’da gerçekleştireceği Patrik Bartholomeos ziyaretinin de hatırlatıldığı yazıda, "Papa ve ekümenik Patrik iki kardeş gibi tanımlanıyor" denildi.

Anthony J. Limberakis'in Huffington Post'ta kaleme aldığı "IŞİD odaklı Türkiye ziyareti boyunca, Joe Biden neden Ekümenik Patrik Bartholomew ile görüştü" başlığı ile yayımlanan(23 Kasım 2014) yazı şöyle devam ediyor:

Ağırlıklı olarak IŞİD konusunu görüşmek için Türkiye’ye gelen ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, neden Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve “ekümenik”(evrensel) olarak nitelediği Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos ile buluştu? Cevabın bir kısmı Biden’ın Bartholomeos’u şimdiye kadar tanıdığı Hristiyan dünyasının en önemli iki insanından biri olarak tanımlamasında yatıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Charlie Rose da Bartholomeos için şunları söylemişti:

“Ekümenik patrik” ile yaptığım görüşmeden daha üst bir yere koyabileceğim hiçbir görüşme yok.”

'Bartholomeos iki büyük din arasında bir köprü niteliği taşıyor'

Sorunun diğer bir yanıtı ise dünyadaki en büyük ikinci Hiristiyan Kilisesi’nin başında olan “Ekümenik Patrik” Bartholomeos’un İstanbul’da bulunuyor olması. Apostle Andrew tarafından yapılan bu antik Ortodoks Kilisesi, dünyanın en büyük altıncı Müslüman şehrinde bulunuyor. Pek çok açıdan, Bartholomeos iki büyük din arasında bir köprü niteliği taşıyor.

Bartholomeos’un bir dünya barışçısı olarak önemi, Hristiyan dünyasının lideri olan Papa Francis’le olan ilişkileri sebebiyle daha da artmış durumda. Bartholomeos bir Papa’nın göreve başlama törenine katılan tarihteki ilk “ekümenik patrik” haline geldi. Bunun ardından, bu yılın başında Kudüs’te Hz. İsa’nın mezarının bulunduğuna inanılan Holy Sepulchre Kilisesi’ndeki tarihi bir buluşma gerçekleşti. Orada, Papa ve patrik beraber dua ettiler, sonrasında ortak bir açıklama yaptılar. Papa ve ekümenik Patrik’le olmak için Kudüs’e giden gazeteci Rose, “Bu dünyayı daha iyi bir yer yapmanın onlar için zorunluluk olduğunu” ifade etti.

'Ekümenik Patrik de Andrew’un 269’uncu varisi'

Papa ve ekümenik Patrik iki kardeş gibi tanımlanıyor. İsa’nın müritleri olan iki kardeşin ismi Peter ve Andrew’di. Peter, Roma’da bulunan bugünün en büyük Hiristiyan (Katolik) kilisesini yaptırmıştı. Kardeşi Andrew ise, İstanbul’da bulunan bugünün en büyük ikinci Hiristiyan (Ortodoks) kilisesini yaptırmıştı. Papa, Peter’ın 266’ıncı varisiyken, Ekümenik Patrik de Andrew’un 269’uncu varisi.

Bu iki Hiristiyan lider ve dünya barışçısı bu yılın başında Vatikan’da, İsrail Başkanı Shimon Peres ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmüştü ve barış için dua etmişlerdi. Bu buluşma Papa ve Ekümenik Patriğin Filistin ve İsrail liderleriyle İsrail’de görüşmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

Gelecek hafta Papa Francis İstanbul’da Ekümenik Patrikane’deki Ekümenik Patrik Bartholomeos’u ziyaret edecek.

ABD senatosunda cumhuriyetçiler ve demokratlar bile aralarındaki ayrılığa rağmen Ekümenik Patrik Bartholomeos ve onun misyonu için bir araya geldi. Senato Dışişleri Komitesi’nden 10 demokrat ve sekiz cumhuriyetçi fikir birliğiyle, ABD Başkanı Obama’ya, Ekümenik Patrikhane için tam dini bağımsızlık istedikleri ortak bir mektup yazdı.

'Hem Hiristiyanlar, hem Müslümanlar için fayda sağlayacak'

Joe Biden’ın neden Ekümenik Patrik Bartholomeos ile görüştüğü sorusuna benim kısa cevabım şudur:

Baştan çıkmış "Radikal Müslümanlar"ın kendi inançlarının dışındaki sayısız insanı öldürdüğü tarihi bir dönemde, Ekümenik Patrik Bartholomeos gibi dünya barış elçilerine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç var.

Pek çok kişi bilmese de, özellikle bu tür insanları gündeme getirmekte uzman olan ABD Başkan Yardımcısı Biden’ın kişisel kütüphanesinde en fazla karşılaştırmalı dinlerle ilgili kitaplar yer alıyor. On yıllardır, Senato Dışişleri Komitesinin başkanlığını yapan Biden, şimdiye kadar pek çok önemli dünya lideri ile görüştü. Türkiye ziyaretinde Ekümenik Patrik Bartholomeos ile görüşme kararı hem Hiristiyanlar, hem Müslümanlar, hem de ABD’deki ve dünyadaki tüm insanlar için bir yarar sağlayacaktır.