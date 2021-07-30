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Kültür-Sanat

Jodie Whittaker, Dr. Who rolünü bırakıyor

30 Temmuz 2021 08:42

T24 Dış Haberler

Jodie Whittaker'ın gelecek sezon Dr. Who rolünü bırakacağı açıklandı.

Whittaker bu sene yayınlanacak 6 bölümde ve 2022'de yayınlanacak 3 özel bölümde 'Zaman Lordu'nu canlandıracak. Whittaker, 2022'nin sonbaharında karakterle vedalaşacak.

2017 yılında rolü devralana ve Dr. Who'yu oynayan ilk kadın aktör olan Whittaker, konuyla ilgili açıklamasında, "Doktor rolü ve öğrendiğim dersler sonsuza dek benimle olacak" dedi.

Dr. Who'nun dizi sorumlusu Chris Chibnall'un da Whittaker ile birlikte diziden ayrılacağı ifade edildi.

Rolü Whittaker'dan kimin devralacağı henüz açıklanmadı.

Jodie Whittakerdr. whorolbırakıyor
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