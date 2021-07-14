Jodie Turner-Smith'in Cannes Film Festivali'nde taktığı mücevherler otel odasından çalındı

İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith'in 74. Cannes Film Festivali kırmızı halısında taktığı mücevherler otel odasından çalındı.

Cannes Film Festivali’ne katılan İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith, kırmızı halıda taktığı Gucci’nin elmaslarla süslü altın kolyesiyle adından uzunca süre söz ettirdi. 34 yaşındaki Smith'in 17 bin sterlin değerindeki mücevherleri çalındı.

Geceliği 2 bin 500 sterlin olan Marriott Otel’de kalan Smith’in soygun sırasında odada olmadığı öğrenildi. Fransız polisine şikayette bulunan Smith, 2.5 saatlik sorgunun ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Odaya herhangi bir zorlama olmadan girildiği belirtildi.

The Times’ın haberine göre Smith’in başına gelen olay sıradan bir hırsızlık olayı değil. Rusya, Romanya ve Bosna Hersek’ten Cannes’a gelen suç şebekeleri festivale kalan yıldızları hedef alıyor. Zengin konuklar gibi davranan ve otellerde oda tutan çete üyeleri, düşük maaşlara çalışan otel çalışanları ve güvenlik görevlilerine rüşvet vererek odalara giriş kartını ellerine geçiriyor.

Polisin Smith’in olayı ve hırsızlık çeteleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.