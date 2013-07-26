'Jobs, çağımızın Leonardo Da Vinci'si'

Son filminde Steve Jobs'ı canlandıran Ashton Kutcher, katıldığı şov programında Jobs için 'çağımızın Leonardo Da Vinci'si dedi.

Ünlü oyuncu Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ı canlandırdığı filmin tanıtımı için Jay Leno'nun konuğu oldu.

Filmi anlatırken duygusallaştığı gözlemlenen Kutcher, Jobs'la tanışma fırsatını nasıl kaçırdığını anlattı. Kutcher, "Ölümünden 6 ay önce onunla tanışacaktım. Ancak o gün çalışmam gerekti ve gidemedim. Şimdi dönüp baktığımda çağımızın Leonardo Da Vinci'siyle tanışma fırsatını kaçırdım" dedi.

Kutcher, Jobs'ın ölümünün ABD eski başkanı John F. Kennedy kadar etki yarattığını ifade etti.

Filmde Kutcher'a Dermot Mulroney ve James Woods eşlik ediyor. Prömiyeri 2013 Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini ise Joshua Michael Stern üstlendi. 'Jobs' 16 Ağustos'ta Türkiye'de vizyonda girecek.