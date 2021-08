Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti aynı filmde başrollerde

İskoç film yapımcısı Lynne Ramsay'in, You Were Never Really Here filminde de birlikte çalıştığı Oscar ödüllü Joaquin Phoenix ve aktris Rooney Mara'yla Polaris adlı proje için bir araya geleceği duyuruldu.

Beyazperde'nin haberine göre, yeni filmle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor ama Ramsay, haberi kendisi açıkladı. Ramsay, "Deli, ama tanıdığım en iyi aktör. Sette yaptığı her şeyin bir nedeni var. Böyle özgün bir fikir bulduğunuzda çok daha zor ama Joaquin'le bir film hazırlarken heyecanlanmamak elde değil" dedi.

Phoenix, şu anda yönetmen Ari Aster'in son filmi Disappointment Blvd'nin Montreal'de çekimlerini yapıyor ve Apple için çekilen epik biyografik Kitbag filminde yönetmen Ridley Scott için çalışacak. Bu filmde, Jodie Comer'la birlikte yer alacak ve Napoleon'u canlandıracak. Kitbag, Phoenix ve Scott'ın daha önce Oscar ödüllü dönem aksiyon filmi Gladiator'den sonra birlikte çalıştıkları bir başka proje olacak.

Ramsey'in sonraki iki projesi uyarlama olacak. Biri, Margaret Atwood'un kısa öyküsü Stone Mattress, diğeri de Stephen King'in çok satan eserlerinden The Girl Who Loved Tom Gordon olacak. Atwood'un kısa öyküsü The New Yorker tarafından 2011'de yayınlandı ve 60'lı yaşlarında bir kadın olan kahraman Verna'nın hikayesini anlatıyor.

Kocalarından birkaçı “doğal sebeplerden" öldükten sonra, yeni bir eş bulmak için bir Kuzey Kutbu gezisine çıkmaya karar verir ama yolculardan birinin on beş yaşındayken ona tecavüz ettiğini ve onu tanımadığını keşfeder. King romanı, Appalachian Trail'de kaybolan dokuz yaşındaki bir kıza odaklanıyor. Tek tesellisi portatif radyosu. O, Boston Red Sox'lı Tom Gordon'un büyük bir hayranı ve radyoda beyzbol maçlarını Tom'un onu kurtaracağını hayal ederek dinliyor.