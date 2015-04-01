Joan Miro'ya 150 bin ziyaretçi

Sabancı Holding'in katkılarıyla, 23 Eylül 2014 - 8 Mart 2015 arasında Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) düzenlenen "Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" adlı sergi, beş buçuk ayda 150 bini aşkın sanatseverle buluştu.

SSM'den yapılan açıklamaya göre; konferanslar, atölye çalışmaları, galeri sohbetleri gibi özel etkinliklerle zenginleştirilen sergi kapsamında, 10 bin 871 çocuğun katıldığı 481 çocuk atölyesi düzenlendi.

Sanatçının Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alarak, kadın, kuş ve yıldız temalarına odaklanan sergi, resim, baskı, heykel ve seramiklerin bulunduğu zengin bir seçkiyle sanatçının sembolik dilini anlama olanağı sunması sebebiyle sanatseverlerden ilgi gördü.