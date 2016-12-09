Joan Miro'nun tek cam ve mermer murali hayata döndü. Miró hayatı boyunca birçok murale imza attı ancak bu tasarımlarından sadece birinde camdan ve mermerden yararlandı. Wichita Devlet Üniversitesi bünyesindeki Edwin A. Ulrich Sanat Müzesi’ne hazırladığı “Personnages Oiseaux” yani “Kuştan İnsanlar”da.

Sanatatak'da yer alan habere göre, 1978’de müzenin güneye bakan ön cephesine yerleştirilen “Kuştan İnsanlar” 2011’e kadar burada asılı kaldı. 30 yılı aşkın yorgunluğun aşınmanın ardından renkleri solmaya ve eksilmeye başlayan çalışma, Hyperallergic’in haberine göre, 2.2 milyon dolarlık bir restorasyon projesiyle koruma altına alındı. 38’inci yaşını kutlayan mural geçtiğimiz ay yenilenmiş haliyle tekrar ait olduğu yere asıldı. Hem de ilk günkü kadar canlı renkleriyle.

Joan Miró’nun eserde kullandığı parçalar Chartres’deki (Fransa) Ateliers Loire adlı ünlü bir atölyeden geliyordu. Ancak eser asılı durduğu süre boyunca yılda bu parçalardan 300 ila 400’ünü yitiriyordu.