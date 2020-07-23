Joan Miró sergisi online erişime açıldı

Katalan ressam ve heykeltıraş Joan Miró’nun olgunluk dönemi eserlerinden oluşan “Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” sergisi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabacı Müzesi (SSM) tarafından online erişime açıldı.



Miró’nun eserleri, Barselona’daki Fundació Joan Miró (Joan Miró Vakfı), Mallorca’daki aile koleksiyonu Successió Miró ve yine Mallorca’daki Fundació Pilar i Joan Miró (Pilar ve Joan Miró Vakfı) işbirliğiyle 23 Eylül 2014 – 1 Şubat 2015 tarihlerinde SSM’de sergilenmişti.



Kültür Servisi'nin aktardığına göre, sergi, Akdeniz coğrafyası ve insanından ilham alan Miró’nun kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşarak, resim, baskı, heykel ve seramik dahil 125 eserinden oluşuyor. Sergide sanatçının assemblage tekniğiyle bir araya getirdiği heykellerinin tüm aşamaları model ve çizimlerle beraber yer alıyor. Halı, dokuma ve şiir kitapları gibi sanatçının farklı tekniklerdeki çalışmaları da sergi kapsamında ziyaretçiyle buluşuyor.



Ayrıca Miró’nun sanatını çocuklara tanıtmayı amaçlayan ve sergiyle bağlantılı olarak hazırlanan çocuk kitabı “Ben Miró” da erişime açıldı. Sergiye SSM’nin internet sitesinden ve YouTube kanalından ulaşılabilir.