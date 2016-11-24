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Kültür-Sanat

Joan Baez'den üyeleri tutuklanan Grup Yorum'a destek mesajı: Sizin hikâyenizi de anlatacağım

Grup Yorum’dan Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz ve Helin Bölek dün akşam tutuklanmıştı

24 Kasım 2016 16:14

İdil Kültür Merkezi'nde yapılan baskınla gözaltına alınan ve dün gece tutuklanan Grup Yorum üyelerine destek amacıyla müzisyen Joan Baez gönderdiği dayanışma mesajında "Sizin hikâyenizi de anlatacağım" dedi.

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, Baez mesajında şunları yazdı:

“Hapse atılmanız, müziğinizin, çalışmalarınızın insanlara dokunduğu, insanları harekete geçirdiği, güç ve cesaret verdiği, inandıklarınızın doğru olduğu anlamına geliyor.

“Şimdi kendiniz için cesur olmalısınız. Şarkı söylerken sizin hikayenizi de anlatacağım.

“Bizim yerimizi aldığınız, bizim yerimize kendinizi feda ettiğiniz için teşekkür ederim.

“Çok yaşayın.”

 

Grup Yorum üyeleri dün tutuklandı

 

Grup Yorum’dan ve Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz ve Helin Bölek dün akşam 12. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Grup Yorum’un faaliyetlerini sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi’nde çalışan ve baskın sırasında müzisyenlerle birlikte gözaltına alınan inşaat işçisi Abdullah Özgün de tutuklandı.

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