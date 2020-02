Joan Baez İstanbul'da

1968 kuşağının en etkileyici isimlerinden sanatçı Joan Baez, yeni albümü “Whistle Down The Wind” ile Türkiye’ye geliyor.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak olan konser 22 Temmuz’da saat 21:00’da gerçekleşecek.

Joan Baez kimdir?

Joan Baez, 9 Ocak 1941 tarihinde New York’da Staten adasında doğmuştur. 15 yaşında gitar çalmaya başladı. Otoriteye ilk karşı gelişi 16 yaşındayken, bombardıman tatbikatı sırasında lise binasını terketmemekte direnmesiydi. 1958 yılında, henüz 17 yaşındayken annesi-babası ve iki kız kardeşi ile birlikte Palo Alto’dan Boston’a taşındılar.

Boston Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü’nde okudu. Kahvehanelerde halk şarkıları söyleyerek müzik yaşamına atıldı. Kingston Üçlüsü’nün elemanı Tom Dooley ile birlikte Amerika’yı baştan aşağıya gezdiler ve tüm radyolarda boy gösterdiler. 1959 yılında henüz 18’indeyken, Birinci Newport Folk Festivali’nde sahne aldı. 1960′lı yıllarda ABD’nin büyük kentlerinde sahneye çıktı. Zenci okullarında konserler verdi.

Üç oktav ses aralığına sahip bir sopranodur. Şarkılarının çoğu sosyal konularla ilgilidir. 1961 yılından bu yana kariyerinde “Bob Dylan” ile iç içe bir çizgi izleyen sanatçı özgürlük ve insan hakları için yazılan şarkıların vazgeçilmez sesi olmuştur. Geleneksel baladlar, blues tınıları, ninniler, cowboy şarkıları ve etnik folk melodileri arasına sakladığı mesajlar Joan Baez’in izleyici kitlesini günden güne artırmasına yol açmıştır. İnsan hakları mitinglerine, büyük festivallerden savaş karşıtı gösterilere kadar akla gelebilecek her yerde verdiği s kitlesini kuvvetlendirmiştir.

Vietnam Savaşı’na karşı çıkanları destekleyerek ABD ve Kanada’da konuşma gezilerine çıktı, halkı askere alınmaya karşı direnişe çağırdı. “Şiddete Başvurmaktan Kaçınma Sanatını İnceleme Enstitüsü”nü kurdu. Çıktığı TV programlarında barışçı amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmaya çalıştı. 1970′li yıllarda uzun bir Avrupa turnesine çıktı. Eşi David Harris’in protesto hareketlerini oluşturduğu iddiası ile hapise atıldı. Ardından Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nde başarılı bir dizi konser verdi. Uluslararası Af Örgütü’ne üye oldu.

1959 yılından beri 30’dan fazla albümü ve sayısız kırk beşlik plak çıkardı. Özellikle 1975 tarihli “Diamonds & Rust” albümü büyük başarı sağlamış, bu albümde Jackson Browne, Janis Ian, John Prine, Stevie Wonder & Syreeta, Dickey Betts of the Allman Brothers Band ve Bob Dylan gibi ünlü isimlerin şarkılarına yer vermiştir. Şarkı yazarı olmasına rağmen özellikle yetmişlerin ikinci yarısından sonra The Beatles, Jackson Browne, Paul Simon, The Rolling Stones, Stevie Wonder ‘ın şarkılarına cover parçalar yapmıştır.