Joan Baez, 11 yıl sonra yeniden Açıkhava'da

Müzikte yarım asrı geride bırakan efsanevi folk müzisyeni Joan Baez, unutulmaz baladlarıyla 11 yıl sonra 22. İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul’da konser verecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde saat 21.30'da düzenlenecek konserde Baez, "Diamonds & Rust", "Donna Donna", "Queen of Hearts" gibi kendi hitleri ve yeniden hayat verdiği "House of The Rising Sun", "Let it Be", "Forever Young" gibi klasikleri seslendirecek.

1960’lı yıllardan beri koruduğu protest duruşuyla 68 kuşağının sembolleşen kadın müzisyenlerinden Joan Baez, 1969 yılında Woodstock’ın yıldız isimleri arasında yer aldı ve şarkıları yıllar boyunca öğrenci hareketi marşları olarak söylendi.

Folk müziğinin sembol isimleri arasında yer alan Baez, 2007 yılında Grammy Müzik Ödülleri'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer görüldü.

2013’te sanat hayatının 55. senesini kutlayan Baez, en son 2004 yılında 11. İstanbul Caz Festivali’nin konuğu olarak Açıkhava Sahnesi’ndeydi.

22. İstanbul Caz Festivali dergisinde Zeynep Oral'ın kaleme aldığı yazıdan bir bölüm:

"20. yüzyılın ikinci yarısında ne yaşadıksa, ne hissettikse, onun bir yerinde Joan Baez vardı. Yaşananlarla onun söylediği şarkılar örtüşüyordu. Daha güzel, daha mutlu, daha aydınlık bir dünyanın mümkün olduğu anlatıyordu bize. Bu umudu güçlendiren, yayan, paylaşan öyküler anlatıyordu.

O günden bu yana yüzlerce kayıt… Beş kıtada yüz binlere varan kitlelere verilen konserler… Satışı milyonları geçen “Altın plaklar”… Ödül üzerine ödüller…

O günden bu yana Martin Luther King’in yanı başında, sonra onun izinden yürünen yollar... 50 yıl önce bir Mayıs sabahı Selma’dan Montgomery ‘ye siyahların vatandaşlık hakları için Alabama’da yola çıkmıştı. O gün bugündür sürdürüyor yürüyüşünü."

1950’lerin “Çıplak Ayaklı Madonna”sı, 60’ların “Folk şarkıları Kraliçe”si, 70’lerin savaş aleyhtarı “protest sanatçısı”, 80’lerin İnsan Hakları sözcüsü… 2000’lerde şiddete karşı durma misyonunu sürdürüyor."