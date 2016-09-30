Jiyan, yayın hayatına ara veriyor

İnternet medyasında 6. yılını dolduran Jiyan, yayınlarına bir süre ara vermeye karar verdi. Jiyan’ın “Vedalaşmıyoruz” başlıklı yaptığı açıklamada “15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında oluşan OHAL ortamında editörlerimizin bazen hiç uyumadan geçirdiği; ama sonucunda daima terörize edilerek, tehdit ve hakaretle geçen bu sürece yeteri kadar cevap olamadığımızı görerek belirsiz bir ara vermeye karar verdik” ifadelerine yer verildi.

Jiyan’ın “VEDALAŞMIYORUZ” açıklaması şöyle:

Jiyan 6. yaşını dolduralı birkaç ay oluyor. Bu sürecin zorunlu bir aranın ardından gelen son 3 yılı içerisinde, sürekli olarak alternatif medya alanında ana akımın etki alanından uzakta olan, kendine has içerikler üretmeye çalıştık. Bu süreç içerisinde bazı arkadaşlarımız gözaltına alındı, bir arkadaşımız aylarca tutuklu kaldı. Sitemize ait Jiyan.org ve Jiyan.us adresleri engellenirken, Twitter hesabımız hakkında da birçok kapatma kararı çıkarıldı.

Ama bir şekilde yaptığımız her şeye rağmen mevcut format ve içeriğimizle hedeflediğimiz kitleye anlayışımızı ulaştıramadık, belirli bir ağ dışında istediğimiz kadar geniş bir kitleye ulaşamadık. Çoğunlukla sevgili dostlarımızın, büyüklerimizin, yol arkadaşlarımızın katkılarıyla büyüyen bu çabayı istediğimiz aşamaya taşıma konusunda bazen politik nedenlerle bazen de günlük problemler yaşadık.

Son bir buçuk yıldır Jiyan fikirden çok habere ağırlık veren bir çizgide. Ancak Türkiye’de gazetecilik yapmanın imkanlarının kaybolması bir yana, habercilik gibi ciddi bir zaman ve dolayısıyla bütçe isteyen bir işi yalnızca gönüllülük esasıyla, hiçbir zaman bir ofisimiz olmadan sürdürmeye gücümüzün yetmediğini gördük. Siyasi birikimlerin ve organizasyonların dahi yayınlarını yaşatmakta güçlük çektiği bu çağda, her ne kadar daima sokaklara kendi kaderini çizmek için dökülen çokluğun sesi olmaya çalışsak da, bu çağın birçok sosyal hareketinin içinden çıkan organizasyonun kaderine ortak olduk. Kalıcı, sürekli bir model oluşturmakta büyük güçlük çekiyoruz.

Ek olarak belirtmek isteriz ki, maddi olarak bu tür platformların gördükleri destek çok önemli. Biz bu son yıl içerisinde iki yarı zamanlı editör arkadaşımıza lafı bile edilmeyecek küçük bir fon oluşturmuştuk. Bu iki arkadaşımız ise tam zamanlı birer çalışan gibi çalışıp bizi her gün utandırdı. Açıkçasını söylemek gerekirse bağış kampanyalarının başarısızlığını ve onlar dışında emek veren onlarca gönüllü emekçimizi de düşününce bunun alternatif medyanın bizim için olsa da diğer girişimler için kaderi olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Medyada sürekli eleştirdiğimiz sömürünün bir parçası olmaya devam etmek hem bu arkadaşlara hem söylediklerimize büyük haksızlık olacak.

Buna bağlı olarak, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında oluşan OHAL ortamında editörlerimizin bazen hiç uyumadan geçirdiği; ama sonucunda daima terörize edilerek, tehdit ve hakaretle geçen bu sürece yeteri kadar cevap olamadığımızı görerek belirsiz bir ara vermeye karar verdik. Bu Jiyan’ın kendi özelinde hikayesinin bitmesi anlamına gelse de, Jiyan’ı oluşturan ve buraya emek vermiş yüzlerce kişinin barış için, özgürlük için aynı doğrultuda başka yolculuklara çıkmayacağı anlamına gelmesin. İnandığımız şeyi, yeniden ama başka bir biçimde yaparken görüşmek üzere. Her dilde, her renkte isyana katkısı olan herkese tesekkürlerimizi sunuyoruz

Jiyan Ailesi