Temizöz davasında beraat kararına hukukçulardan tepki: İktidar geçmişle yüzleşmeye çarpı atmıştır!

Faili meçhul cinayetlerle ilgili açılan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 1993-95 yılları arasında 21 faili meçhul cinayetle ilgili açılan ve aralarında Emekli Jandarma Kıdemli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ’ın da bulunduğu 8 kişinin yargılandığı davanın beraat kararıyla sonuçlanmasına hukukçulardan tepki geldi. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, faili meçhul cinayetlerin hukuk eliyle örtbas edilmesinin “AKP hükümetinin yeni konseptinin bir sonucu” olduğunu söyledi. HD Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Muhterem Süren de "Bu zihniyet yargı eliyle aklandı" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, çözüm süreciyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin dosyalar yeniden açıldı. Silopi’de 1993’te 6 köylünün öldürülmesiyle ilgili dönemin Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı emekli Tuğgeneral Mete Sayar ve 5 subayın yargılandığı dava geçen temmuz ayında, Mardin’de 13 köylünün öldürülmesiyle ilgili dönemin Derik Jandarma Komutanı Musa Çitil’in yargılandığı dava geçen ağustos ayında, Yüksekova’da 1995’te çoban Nezir Tekçi’nin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili Yarbay Kemal Alkan ve emekli Albay Ali Osman Akın’ın yargılandığı dava geçen eylül ayında sanıklar beraat ettirilerek sonuçlandı.

Faili meçhul cinayetlerle ilgili açılan ve “Cizre JİTEM davası” olarak bilinen dava da beraatla sonuçlandı. 21 faili meçhulle ilgili 5 kez müebbetle yargılanan emekli Albay Cemal Temizöz’ün de aralarında bulunduğu 8 sanık beraat ettirildi.

"Yeni konseptin sonucu"

Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Tahir Elçi, faili meçhul cinayetlerin hukuk eliyle örtbas edilmesinin “AKP hükümetinin yeni konseptinin bir sonucu” olduğuna işaret etti.

Elçi, şu görüşleri dile getirdi:

“Siyasi iktidar öncelikle bütün bunları, nakletmek suretiyle cezalandırmadan kaçırmak istedi. Ardından geçmişle yüzleşme meselesine koca bir çarpı attı.”

İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu üyesi avukat Rehşan Bataray Saman da kamu görevlilerinin işlediği suçlarda cezasızlık politikasının sürdüğünü kaydetti. Saman, “Hükümet çözüm sürecinde ‘artık o dönem kapandı, faili meçhuller bitti’ söylemini çok kullanıyordu. AB ile ilişkilerde de hep bu söylem öne çıkarılıyordu. Cezasızlık politikası Türkiye’de hiç taviz verilmeden uygulanıyor.”

"Bu zihniyet yargı eliyle aklandı"

İHD ve kayıp yakınları, Diyarbakır’da dün 352. kez biraraya geldi. Eylemde faili meçhul cinayetlere ilişkin davaların kapatılmasına tepki vardı. İHD Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Muhterem Süren, “Musa Çitil, Mete Sayar ve Cemal Temizöz ile suç ortakları yargı eliyle aklandılar. Failler cezasız bırakıldı” dedi.