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Medya

Jinnews'a erişim engeli

BTK Jinnews internet sitesine erişime engellemesi getirdi

25 Ocak 2018 00:46

25 Eylül 2017’de yayın hayatına başlayan ve kadın haberleriyle öne çıkan Jinnews'in internet sitesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.  “MİT yöneticilerinin PKK tarafından kaçırıldığı” iddiası ile ilgili olarak Jinnews’ta yayımlanan haberler erişim engeline gerekçe olarak gösterildi.

BTK’nin 23 Ocak 2018 tarih ve 30195 sayılı kararında, “23/01/2018 tarih ve 490.05.01.2018.-30195 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (jinnews.com.tr) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır” denildi.  

Jinnews, yayınını www.jinnews1.com adresinden devam ettirecek.

 

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