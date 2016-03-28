JINHA muhabiri Rojda Oğuz tahliye edildi

Van'da Kredi Yurtlar Kurumu'na yapılan baskında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan JİNHA muhabiri Rojda Oğuz, tahliye edildi. Oğuz'un avukatı Nesrullah Oğuz ve Sebahattin Kaya'nın tutukluluk haline itirazı sonucu mahkemenin verdiği ara kararla tahliye edildiği öğrenildi.

Van'da 5 Ocak sabahı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtları ve çok sayıda öğrenci evine yapılan baskın yapılmıştı. Gözaltıların ardından, JINHA muhabiri Rojda Oğuz ile birlikte "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklananlar arasında Selman Beder, Ferhat Ürgen, Servet Soyürün ve Mehmet Çelenk adlı öğrenciler de vardı. Van TEM Büroda sorgulanan Oğuz’a sosyal medya özellikle Facebook paylaşımları soruldu. Oğuz’a sorulan sorular ve yöneltilen suçlamalar arasında çeşitli haber sitelerinde yer alan haberleri paylaşması, Roboski Katliamının yıldönümünde yapılan yürüyüşe katılıp katılmadığı, başörtü takıp takmadığı, Hasan Cemal’den neden Facebook’ta alıntı yapıp paylaştığı gibi suçlama ile alakası olmayan konular yer aldı. Oğuz geçmiş tarihli paylaşımların çoğunu hatırlamadığını söylerken, 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiası ile tutuklandı. Dosyada gizli tanık beyanları ve gizli tanık tarafından teşhis edilen fotoğraflar da gösterilerek, gizli tanığın iddialarını cevaplaması istendi.

Yaklaşık iki buçuk ay boyunca Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalan Oğuz'un işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.