Jimnastikçi nine bu kez de gökyüzünde



Almanya'nın Leipzig kentinde yaşayan Johanna Quaas, artistik jimnastikteki performansı ile dünyanın en yaşlı jimnastikçisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı. Quaas yine pek çokları tarafından yaşından beklenmeyecek bir girişime imza attı.

Quaas, 90'ıncı yaş gününü çift kişilik paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı.

Quaas 90'ıncı yaş günü için kendisine hediye edilen tandem atlayışını, bu yıl onun gibi 90 yaşını dolduran İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e ithaf etti.

2012 Londra Olimpiyatlarının açılış seremonisinde James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig'in İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth ile birlikte paraşütle atladığı bir bölüme yer verilmişti. Gösterideki atlayışı İngiltere Kraliçesi’nin yerine bir dublör gerçekleştirmişti. Johanna Quaas ise atlayışında dublör kullanmadı.

Johanna Quaas atlayış için Leipzig'in güneyinde bulunan Böhlen pistinden tandem atlayışını kendisine hediye eden Eberhard Gienger ile birlikte havalandı. 63 yaşındaki artistik jimnastik eski şampiyonu Eberhard Gienger yaklaşık 30 yıldır paraşütle atlıyor ve yaklaşık 5 bin atlayış tecrübesi bulunuyor.

"Jimnastik ise benim en büyük tutkum"

Quaas atlayışın ardından yaptığı açıklamada İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'i yakından takip ettiğini ve ona büyük saygı duyduğunu söyledi.

Jimnastiğin Altın Kızı Johanna Quaas haftada en az dört gün üyesi olduğu spor kulübünde ya da oturduğu semtteki spor salonunda popüler müzikler eşliğinde antrenman yapıyor.

Johanna Quaas "Sporu tamamen bırakmayı düşünmüyorum. Hareket etmek şart, jimnastik ise benim en büyük tutkum" şeklinde konuşuyor.