Jimmy Savile 60 yılda 241 çocuğu taciz etmiş

Ünlü İngiliz sunucu Jimmy Savile'in ölümünün ardından ortaya atılan cinsel taciz iddiaları polis tarafından da doğrulandı. 'Sir' unvanlı sunucunun 60 yıl boyunca yüzlerce kişiye cinsel tacizde bulunduğu belgelerle kanıtlandı.



İngiliz BBC televizyonunun yetmişli yıllardaki en ünlü sunucularından Jimmy Savile hakkındaki taciz iddiaları doğrulandı.

2011'de 84 yaşında hayata veda eden Savile, ölümünün ardından taciz iddialarıyla gündeme geldi.

Hakkında yayınlanan bir belgeselde çok sayıda cinsel taciz olayına karıştığı ileri sürüldü. Belgeselin ardından harekete geçen İngiliz polisi, 600'den fazla kişiyle görüştü ve çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Polisin hazırladığı raporda sevilen sunucunun 60 yıl boyunca 241 kişiye cinsel tacizde bulunduğu belirlendi. Savile'in cinsel tacizde bulunduğu kişilerin yüzde 73'ünün 18 yaşın altında olduğu, en küçük kurbanınınsa 8 yaşında olduğu ifade edildi.

Tacizlerin çoğunun Savile'in gönüllü çalıştığı çocuk hastanelerinde yaşanması ise şok etkisi yarattı. Polis açıklamasında kurban sayısının daha fazla olabileceği zira bazı kurbanların kimliklerini açıklamak istemeyecekleri belirtildi.

Savile'in karıştığı cinsel taciz olayları, uzun yıllar çalıştığı BBC televizyonunu da zor durumda bırakmış ve art arda gelen başka skandallardan sonra kurumun genel müdürü istifa etmişti.

Savile, yürüttüğü sosyal sorumluk projeleriyle Papa 2. Jan Paul ve İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şovalyelikle ödüllendirildi. Hastanelere yardım toplamak için 200'den fazla maratonda koştu.