Jimi Hendrix'in 1970'teki canlı performansı belgesel oluyor

Rock tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Jimi Hendrix'in canlı performansının konu edileceği bir belgesel çekilecek.

Playtuşu'nun haberine göre, 1970’te Maui, Havai’de verdiği Rainbow Bridge filmi için çekilen Hendrix canlı performansı bir belgesele konu olacak. ''Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui'' isimli belgesel, Rainbow Bridge’in kamera arkasına ve Haleakala volkanının dibinde yapılan konsere odaklanacak.

Hendrix’in o dönemki menajeri Michael Jeffrey’nin fikri olan Rainbow Bridge filmi, Hendrix’in rock yıldızı imajını kullanarak para kazanmak üzere yola çıkmış, fakat gişe başarısı ve çekim aşaması planlandığı gibi gitmeyen bir projesi olarak kalmıştı. Hendrix konser filmi izleyeceğine inanan seyirci, yalnızca 17 dakikalık bir canlı çekim görmüş ve onun yerine filmin çoğunluğunu New Yorklu bir modelin hippi komününe girişi oluşturmuştu.