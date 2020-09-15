T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Jimi Hendrix'in 1970'teki canlı performansı belgesel oluyor

Belgesel, Rainbow Bridge’in kamera arkasına ve Haleakala volkanının dibinde yapılan konsere odaklanacak

15 Eylül 2020 16:15

Rock tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Jimi Hendrix'in canlı performansının konu edileceği bir belgesel çekilecek. 

Playtuşu'nun haberine göre, 1970’te Maui, Havai’de verdiği Rainbow Bridge filmi için çekilen Hendrix canlı performansı bir belgesele konu olacak. ''Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui'' isimli belgesel, Rainbow Bridge’in kamera arkasına ve Haleakala volkanının dibinde yapılan konsere odaklanacak.

Hendrix’in o dönemki menajeri Michael Jeffrey’nin fikri olan Rainbow Bridge filmi, Hendrix’in rock yıldızı imajını kullanarak para kazanmak üzere yola çıkmış, fakat gişe başarısı ve çekim aşaması planlandığı gibi gitmeyen bir projesi olarak kalmıştı. Hendrix konser filmi izleyeceğine inanan seyirci, yalnızca 17 dakikalık bir canlı çekim görmüş ve onun yerine filmin çoğunluğunu New Yorklu bir modelin hippi komününe girişi oluşturmuştu.

ETİKETLER

Jimi Hendrixcanlı performansbelgeselRainbow BridgeMusicMoneyMadness… Jimi Hendrix In MauiMichael Jeffrey
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24