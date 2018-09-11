Jim Carrey: Sosyalizme evet deyin!

Ünlü komedyen Jim Carrey, Demokratlara ''Cumhuriyetçilerin size yönelik sosyalistlik suçlamalarından kaçmak yerine onları kucaklayın. Sosyalizme evet deyin” tavsiyesinde bulundu.

Uzun bir aradan sonra bir diziyle tekrar kameraların karşısına geçen Hollywood'un ünlü komedyeni Jim Carrey, Bill Maher'in 'Real Time' isimli talk şovunda yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri için Demokrat Parti'deki önseçim sürecini çok sayıda 'ilerici', 'sosyalist' adayın kazanması dikkat çekerken, Cumhuriyetçi Parti bu Demokrat adayların ABD'yi Venezüella'ya çevirmek istediği iddiası üzerinden kampanya yürütüyor.

“Kelimesine ve her şeyine evet”

Maher'in Cumhuriyetçilerin suçlamalarını hatırlatması üzerine Demokratlara ''Suçlamalardan kaçmak yerine onları kucaklasınlar'' tavsiyesinde bulunan Carrey, şöyle konuştu:

'150 milyon dolarlık servet' eleştirisi

''Sosyalizme evet demek zorundayız — kelimeye ve her şeyine. Özür dilemeyi kesmek zorundayız.''

Bu sözleri aktarırken anaakım medyada da sosyal medyadaki paylaşımlarda da gişe rekortmeni komedyenin 150 milyon dolarlık servetine dikkat çekildi.

Ancak 1962'de Kanada'da doğan ve 1994'te şöhrete kavuşan aktör, o noktaya dek ağır ekonomik sıkıntılar çeken bir aileden geliyor.

'Sosyalist' aday bolluğu

Cumhuriyetçilerin ise Venezuela örneği üzerinden öcüleştirmeye çalıştığı Demokrat adayların başında, partinin New York önseçimlerinde önemli vekillerden Joe Crowley'i yenen Alexandria Ocasio-Cortez geliyor. New York'un Bronx ve Queens semtlerinden Temcilciler Meclisi'ne girmek için yarışacak kadın aday, Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri örgütünün üyesi.

Demokrat Parti'deki değişim, Ocasio-Cortez ile sınırlı değil. Florida ve Massachusetts eyaletlerinde de önseçimleri sosyalist adaylar kazandı. Bunlardan biri olan Ayanna Pressley, Boston'dan 10 dönemdir vekil seçilen Michael Capuano'yu safdışı bıraktı.

“Sanders olsa Trump'ı yenebilirdi”

Bill Maher, Demokrat Parti'nin sola kaymasının ABD Başkanı Donald Trump'a tepkisellikle değerlendirdi. Ancak Demokrat Parti'nin 2016 başkanlık seçimleri için adaylık yarışında sistemin temsilcisi Hillary Clinton'a karşı sosyalist Bernie Sanders gençlerle emekçilerin çok büyük desteğini almıştı. Demokrat Parti yöneticilerinin Sanders'ın önseçimleri kaybetmesi için komplo kurduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

Venezüella'da ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tartışmalı politikalarının yanısıra Trump'ın başını çektiği Batı aleminin yaptırımları yüzünden çeşitli ekonomik sıkıntılar ve yokluklar yaşanıyor. Bu yüzden binlerce Venezüellalı komşu ülkelere kaçıyor.