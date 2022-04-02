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Jim Carrey'den emeklilik açıklaması: Bu işi yeterince yaptım

"Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim"

02 Nisan 2022 17:35

Dünyaca ünlü ABD'li komedyen Jim Carrey, yaptığı emeklilik açıklamasıyla herkesi şaşırttı. "Bu işi yeterince yaptım" diyen Carrey, emekli olmayı düşündüğünü ve artık oyunculuk yapmayacağını duyurdu.

Hollywood'un en önemli isimlerinden ünlü komedyen ve oyuncu Jim Carrey, emekli olmayı düşündüğünü ve artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı.

Jim Carrey, katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen bir projeyle ilgilenip ilgilenmediği şeklindeki soruya "Emekli oluyorum" cevabını verdi. Muhabir karşılaştığı cevapla şaşkınlığını gizleyemezken ünlü oyuncu Carrey, "Oldukça ciddiyim" dedi.

Carrey, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek açık kapı bıraktı. Ünlü oyuncu tamamen oyunculuğu bıraktığı konusunda net olmasa da ara verme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Hollywood'un ünlü ismi, "Bu işi yeterince yaptım" açıklamasında bulundu.

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