Jilet inceliğinde bükülebilen telefonlar geliyor

Araştırmacılar, jilet inceliğinde bükülebilen cep telefonlarının önümüzdeki yıl hayatımıza gireceğini bildirdi.

Prototiplerin şimdiden teknoloji fuarlarında sergilenmesiyle büyük ilgi gördüğü belirtildi.

bbcturkce'de yer alan habere göre, gelecek yıl ilk olarak esnek telefonun piyasaya sürüleceği ileri sürüldü. Bu teknolojiyi geliştirenler arasında LG, Philips, Sharp, Sony ve Nokia gibi şirketler yer alıyor. Fakat Güney Koreli Samsung şirketinin onlardan önce piyasaya süreceği öne sürüldü.

Samsung yeni esnek akıllı telefonlarında OLED (Organic Light Emitting Diode / Işık Yayan Organik Diyot ) teknolojisini kullanmayı tercih ediyor.

Bir Samsung sözcüsü ekranlarının "geleneksel LCD teknolojisinden daha ince, hafif ve esnek olan plastik tabaka sayesinde katlanabilir, kıvrılabilir, bir aksesuar gibi taşınabilir ve ayrıca hayli dayanıklı" olacağını belirtti.

Esnek teknoloji 1960'lara dayanıyor

Esnek elektronik devreler yapma ve bunları esnek plastik üzerinde bir araya getirme fikri 1960'lara dayanıyor.

2005'te Philips ilk kıvrılabilir ekran prototipini kamuoyuna tanıtmıştı.

Amazon'un ilk Kindle okuyucusu, esneyebilen bir plastik ekran kullanmıştı. Fakat bu ekranın altındaki devrelerin esnek ortamda çalışamama gibi sorunu vardı.

E-mürekkep adı verilen bu esnek teknoloji, aynı adı taşıyan bir Amerikan şirketi tarafından üretilmişti.

Siyah beyaz ekranın kendisi ışık yayacağına, çevreden gelen ışığı yansıtarak çalışıyordu. Böylece kitap sayfalarına daha benzer bir okuma deneyimi oluşuyordu.

Bugün milyonlarca e-mürekkep ekran basit telefonlarda, hafıza ve pil göstergelerinde, akıllı kredi kartlarında, kol saatlerinde ve tabelalarda kullanılıyor.

Kağıt görünümde ekran

Esnek ekranlar üzerine uluslararası bir araştırma yayınlayan danışmanlık şirketi MarketsandMarkets'den Abhigyan Sengupta, esneklik özelliğinin kullanılmamasının nedenini maliyet olarak belirtti.

Bir aletin kıvrılıp bükülebilmesi için tüm parçalarının esnek olması gerektiği açıkladı. Bunu da İngiltere merkezli Plastic Logic şirketi tarafından gerçekleştirmek için çalışıldığı duyuruldu.

Plastic Logic geçen Mayıs'ta, renkli video gösterebilen kağıt görünümünde bir ekranı tanıtmıştı.

Ancak siyah-beyaz ekranın üzerine bir filtre yerleştirilerek elde edilen renklerin diğer ekranlarla karşılaştırıldığında pek parlak olmadığını şirketin Ar-Ge Müdürü Michael Banach da kabul etti.

Banach şu anda bu teknolojinin yalnızca pil azaldığında kullanılacak bir yedek ekran işlevi göreceğini söyledi.

Mucize Grafen

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Andrea Ferrari, grafen kullanarak geleceğin esnek ekranlarını üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Grafenin, yalnızca bir atom kalınlığında bir karbon tabaka ama elmastan daha dayanıklı, ayrıca şeffaf, hafif, iletken ve esnek olduğu belirtildi.

Araştırmacılar gelecekte silikonun yerini grafenin alacağına ve elektronikte çığır açacağına inanıyor.

Finlandiyalı telefon üreticisi Nokia ile çalışan Profesör Ferrari, "Gelecekte esnek telefonların, tablet bilgisayarların, televizyonların, güneş pillerinin parçası olabilecek esnek, eğilip bükülebilen ve şeffaf ekranlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Ve ekledi: Samsung bu alanda gayet önde ama biz de Cambridge'de Nokia'nın prototipleri için çok iyi çalışmalar yaptık

Ferrar,i ilerde telefonların pilinin bile grafenden imal edilebileceğini vurguladı.

Samsung'un yeni telefonları OLED teknolojisiyle çalışıyor fakat şirket grafen seçeneğini de araştırmaya devam ettiklerini söyledi.



