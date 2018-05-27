Jigolo olmak istedi, 11 bin 350 lira dolandırıldı

İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 25 yaşındaki A.D., kayıt ücreti altında 11 bin 350 lira dolandırıldı.

Aziz Özen’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul’da Pendik’te yaşayan ve bilişim teknolojileri teknisyeni olan A.D. (25), nisan ayında, jigolo olmak için internet üzerindeki formu doldurdu ve irtibat numarasını verdi. İddiaya göre ertesi gün A.D.’yi arayan bir kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi. İlk seferde 400 lira yatıran A. D.’den, bu kez de bonus ödemesi için şifre karşılığı adı altında 500 lira para talebinde bulundular. Bu parayı da ödeyen A. D.’yi arayan bir kadın, kendisinin, bu site üzerinden kendisiyle eşleştirilen kadın olduğunu söyledi.



Kısa süre sonra yeniden telefonla aranan A. D.’ye, kendisi ile eşleştirilen kadının ekstra ücret yatırdığı ve parayı alabilmesi için 800 lira daha ödemesi gerektiği bildirildi. Bu parayı da ödeyen A. D., kırk günlük süre içerisinde kendisinden, üyelik parası, hesabına para havale edilecek gibi bahanelerle istenen 9 bin 650 lira parayı daha ödedi. Toplam 11 bin 350 lira yatıran ve yeniden para istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayan A. D., Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu.

A.D., “Bu site üzerinden şu ana kadar herhangi bir hizmet verilmediği gibi telefonlarına da ulaşamıyorum. Paralarımı da iade etmiyorlar. Beni dolandıran kimliği belirsiz bu kişilerden şikayetçiyim” diyerek parasını geri istedi. Ancak savcılık, ceza hukukunda ahlaka aykırı sözleşme yapan kişinin dolandırıldığından bahsedilemeyeceği ve dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.