Jet Sosyete'nin yeni bölümü evde çekildi; yayın tarihi belli oldu

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete', izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, Koronavirüs nedeniyle vatandaşların 'evde kal'dığı bu günler için özel bir bölümle ekrana geliyor. Jet Sosyete'nin ilk kez yayınlanacak olan ve oyuncuların çekimleri kendi evlerinden gerçekleştirdiği “#Evdekal Özel Bölümü”, 8 Nisan Çarşamba günü Star TV'de yayınlanacak.

Sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümde; Gizem, İzmir'de annesinin evinde çok sıkılmış ve hayranlarının ilgisinin özlemi içindedir. Evde kalmaktan bunalmış Cengiz, çareyi bahçede yaşamakta bulmuştur. Safiye salgına karşı çamaşır suyundan medet umarken, Ozan ilk kez yalnız ve flörtsüz kalmıştır.

Şennur ise kendini sokağa atmak için çeşitli bahaneler bulmaya çalışmaktadır.