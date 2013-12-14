'Jet Fadıl'ın 'Zaman eriyor' ilanı toplatıldı

Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu Caprice Gold’un Zaman Gazetesi'ne gönderme yaptığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme reklam afişlerinin kaldrılması kararı aldı.

Fadıl Akgündüz, sahibi Caprice Gold için hem gazetelerde hem de billboardlarda “Zaman eriyor” sloganıyla reklam vermişti. Ancak “Zaman” kelimesi Zaman gazetesinin logosu ile aynı fontta ve renkte yazılmıştı.

Gazetenin mahkemeye başvurması sonucu ihtiyati tedbir kararı alan Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Caprice Gold’un reklamlarının toplatılmasına hükmetti.

Mahkeme, ‘Zaman Eriyor’ ibareli Caprice Gold’un ilan, billboard, gazete, dergi, web sitesi ve internet üzerinde yapılan her türlü tanıtım, reklam, yayınlarının engellenmesine, tüm yayın, ilan ve bilboardların toplatılmasına ve el konulmasına karar verdi. Mahkemenin vermiş olduğu 2 sayfalık ihtiyati tedbir kararının gerekçesi ise şöyle belirtildi:

“Dosyaya sunulan marka tescil belgeleri, internet kayıtları, gazete ve billboarddaki görseller dikkate alındığından söz konusu reklamların yayınlanma süresi, etkisi, bu süre zarfında tedbir isteyenin haklarının korunma gerekliliği, meydana gelebilecek zararın telafisinin mümkün olmaması, başka türlü giderilmesinin söz konusu olmaması ve durum itibariyle karşı tarafa yapılacak tebligat ve bildirimin tedbiri uygulanmaz hale getirebileceğinden tedbir isteyen tarafın ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.”

Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararının reklam şirketine ulaşmasıyla söz konusu ilanların toplatılmaya başlandığı öğrenildi.