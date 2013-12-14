T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Jet Fadıl'ın 'Zaman eriyor' ilanı toplatıldı

Fadıl Akgündüz'ün, Zaman'a gönderme yaptığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme toplatma kararı aldı

14 Aralık 2013 20:24

Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu Caprice Gold’un Zaman Gazetesi'ne gönderme yaptığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme reklam afişlerinin kaldrılması kararı aldı.

Fadıl Akgündüz, sahibi Caprice Gold için hem gazetelerde hem de billboardlarda “Zaman eriyor” sloganıyla reklam vermişti. Ancak “Zaman” kelimesi Zaman gazetesinin logosu ile aynı fontta ve renkte yazılmıştı.
Gazetenin mahkemeye başvurması sonucu ihtiyati tedbir kararı alan Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Caprice Gold’un reklamlarının toplatılmasına hükmetti.

Mahkeme, ‘Zaman Eriyor’ ibareli Caprice Gold’un ilan, billboard, gazete, dergi, web sitesi ve internet üzerinde yapılan her türlü tanıtım, reklam, yayınlarının engellenmesine, tüm yayın, ilan ve bilboardların toplatılmasına ve el konulmasına karar verdi. Mahkemenin vermiş olduğu 2 sayfalık ihtiyati tedbir kararının gerekçesi ise şöyle belirtildi:

“Dosyaya sunulan marka tescil belgeleri, internet kayıtları, gazete ve billboarddaki görseller dikkate alındığından söz konusu reklamların yayınlanma süresi, etkisi, bu süre zarfında tedbir isteyenin haklarının korunma gerekliliği, meydana gelebilecek zararın telafisinin mümkün olmaması, başka türlü giderilmesinin söz konusu olmaması ve durum itibariyle karşı tarafa yapılacak tebligat ve bildirimin tedbiri uygulanmaz hale getirebileceğinden tedbir isteyen tarafın ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.”

Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararının reklam şirketine ulaşmasıyla söz konusu ilanların toplatılmaya başlandığı öğrenildi.

ETİKETLER

fadıl akgündüzjet fadılzaman gazetesiyargıtaydavazaman eriyorafiş

İlgili Haberler

'Jet Fadıl'dan Gülen cemaatine reklamlı gönderme: Zaman eriyor

Fadıl Akgündüz'ün 'Zaman eriyor' mesajlı billboard reklamı, Gülen cemaatine bir mesaj olarak yorumlandı

Zaman'dan 'Jet Fadıl'a gönderme: Yine ödemediği borçlarla gündemde

Caprice Gold otelin sahibi Fadıl Akgündüz'ün 'Zaman eriyor' afişli göndermesine, Zaman gazetesi cevap niteliğinde bir haberle karşılık verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24