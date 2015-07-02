Jessie J'in İstanbul konseri ertelendi

İngiliz pop müzik şarkıcısı Jessie J'in İstanbul konseri, şarkıcının sağlık nedenleriyle ileri bir tarihe ertelendi. J Türkiye'deki hayranlarına bir mektup yayınladı. Yayınlanan mektupta şarkıcı, "Seyahat edecek ya da sahneye çıkacak kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha iyi hissetmek için biraz daha zamana ihtiyacım var, çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Organizasyon firması konu hakkında bir açıklama yayınladı.

"Sweet Talker" albümünün dünya turnesi kapsamında 3 Temmuz 2015 Cuma akşamı Küçükçiftlik Park'taki Jessie J konseri gerçekleştirilemiyor. Geçtiğimiz günlerde sanatçının ardı ardına geçirdiği operasyonlar sonrasında doktorları tarafından konsere çıkması uygun bulunmadı. Bu nedenle konser yeni bir tarihe ertelendi. Yeni konser tarihi en kısa zamanda açıklanacak.

Jessie J’in İstanbul konseri için alınan biletler, açıklanacak yeni tarih için de geçerli olacak.

Türkiye’deki hayranları için bir mektup hazırlayan ve mektubun paylaşılmasını özel olarak rica eden sanatçı, "Hayranlarıma üzülerek belirtiyorum ki Cuma günü İstanbul'daki gösterimi ertelemek zorundayım. Seyahat edecek ya da sahneye çıkacak kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha iyi hissetmek için biraz daha zamana ihtiyacım var, çok üzgünüm. Türkiye'deki tüm hayranlarımdan özür diliyorum, umarım en yakın zamanda görüşürüz" dedi.