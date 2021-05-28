Jeremy Corbyn İzmir Sanal Kitap Günleri'nde

İzmir Sanal Kitap Günleri, 28-29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi; İZFAŞ ve Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) ve İstanbul Kitapçısı ile yürütülen işbirliği sonucunda birincisini düzenlenen fuara çok önemli isimler katılıyor.

Ziyaretçiler İzmir Sanal Kitap Günleri’nde üç gün boyunca online söyleşilere canlı olarak katılabilecek. Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Sloven Slavoj Žižek, "Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak" söyleşisinde Türkiye’den akademisyenler Kurtul Gülenç ve Özgür Emrah Gürel birlikte yer alacak. Sloven filozof Alenka Zupančič ise "Kadın Sorununa Felsefeyle Bakmak" söyleşisine ise Zeynep Talay Turner ve Çiğdem Yazıcı eşlik edecek.

İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir etkinliğe konuk olacak. Corbyn, Hayri Kozanoğlu ve Çiğdem Anad’la "Pandemiyle Derinleşen Küresel Adaletsizlik" söyleşisinde dünya siyasetini yorumlayacak. İmzalı kitapları okurlarla buluşacak.

İstanbul Kitapçısı, dijital platform destekçisi olarak İzmir Sanal Kitap Günleri boyunca birçok yayın evinin kitaplarını özel indirimlerle okurlara sunacak. Etkinlik kapsamında imzalı kitaplar da okurlarla buluşacak.

Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Barış İnce, Barış Muslu, Barış Terkoğlu, Canan Tan, Emre Kongar, Ercan Kesal, Hakan Bıçakçı, Hilmi Yavuz, Mine Söğüt, Murathan Mungan, Nermin Bezmen, Sema Kaygusuz, Sinan Meydan, Şükrü Erbaş, Tuna Kiremitçi gibi birçok yazar, kitaplarını okurları için imzalayacak.

Yurtdışından ve yurtiçinden birçok yazar, sanatçı ve akademisyenin konuk edileceği üç günlük kitap festivalinde okurlar, yeni bir kitap festivali deneyimi yaşayacak.

Yeni kitapları okurları ile birlikte keşfetmek, hayatın temel sorunlarını edebiyatın ve şiirin ışığında tartışmak üzere yazarlar izleyicilerin evine konuk olacak. Söyleşilerde Ataol Behramoğlu, Aylin Balboğa, Ayşe Kulin, Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Ercan Kesal, Figen Şakacı, Hüseyin Yurttaş, Mavisel Yener, Nermin Bezmen, Orhan Pamuk, Sema Kaygusuz, Şükrü Erbaş, Zülfü Livaneli gibi bir çok isim yer alacak.

İzmirTube üzerinden de yayınlanacak söyleşi başlıklarından bazıları şöyle: Çocuk Saati, Edebiyatın İzinde İzmir: Dünden Bugüne, Kolektif Üretim Ekonomisi, Çağdaş Yaşamın İzinde Edebiyat ve İzmir, Şiir İçi Şarkılar, Unutkan Aşk, Pandemiyle Derinleşen Küresel Adaletsizlik, Edebiyat Buluşmaları, Hakikatin Peşinde Medya, Kadın Sorununa Felsefeyle Bakmak, Şairler Söyleşiyor, Kadınlar Vardır, Ülkede Gündem, Mezun Cinayetleri, Doğru Yerden Öğrenelim, Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak.