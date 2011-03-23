Jeotermal sera alanı son 10 yılda 5 kat arttı

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Pahalı ancak ilgi görüyor

AA muhabirinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin, jeotermal kaynaklar açısından önemli bir potansiyeli bulunuyor.Özellikle 70 ile 100 derece sıcak suya sahip kaynaklar bakımından Marmara ve Ege bölgelerinin önemli bölümü, İç Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı ilk sırada gelirken, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri 50-69 derece sıcaklıktaki suyla önemli yer tutuyor.Termal su, turizm, konut ısıtma, sera, endüstri ve havalandırma gibi değişik alanlarda kullanılabiliyor. Dünyada jeotermal enerjinin yüzde 33'ünün ısı pompalarında, yüzde 13'ünün alan ısıtmada, yüzde 15'inin kaplıcalarda, yüzde 13'ünün balık çiftliklerinde, yüzde 12'sinin seracılıkta ve geri kalanının diğer alanlarda kullanıldığı tahmin ediliyor.Termal suyun özellikle seracılıkta kullanımı dünyada giderek artarken, Türkiye'de de benzer ivmeyle yükseliş gösteriyor.Türkiye'de jeotermal sera alanı son 10 yılda 5 kat artışla 2 bin 500 dekara, üretim ise 35 bin tona ulaştı. Verilen destekler ve ülkenin termal potansiyeline göre jeotermal örtü altı üretimin 5 yıl içinde 10 bin dekar sevilerine ulaşması bekleniyor.Jeotermal seracılık faaliyetleri ağırlıklı olarak, Denizli (Sarayköy), İzmir (Bergama, Dikili, Balçova, Seferihisar), Kütahya (Simav, Gediz), Şanlıurfa (Karaali), Manisa (Alaşehir, Kula), Afyonkarahisar (Sandıklı), Aydın, Antalya, Yozgat ve Çanakkale'de sürdürülüyor.Termal seracılık, uzun vadede karlı bir yatırım olsa da üretimi hayata geçirmenin maliyeti yüksek olabiliyor. Suyun seraya ulaştırılması, sistemin kurulması gibi aşamalar önemli bir maliyet oluştururken, ısıtma giderinin ucuz olması, ileriye dönük birim başına alınan karı artırıyor.Bugün itibarıyla, Türkiye'deki örtü altı üretimin 5 milyon 705 bin ton iken, 35 bin tonda kalan termal sera üretiminin az olması, talebin yüksekliğine bağlı olarak fiyatların yükselmesine yol açıyor.Bursa'da, Akdeniz kıyılarından gelen sera üretimi domates 2-3 lira aralığında satılırken, Simav'a ait termal sera üretimi domatesin kilogram fiyatı 4 lirayı geçiyor. Sıcak suyla yapılan üretimin daha sağlıklı olduğunu düşünen birçok tüketici, jeotermal sera ürünlerine daha fazla talep gösteriyor.Jeotermal seracılık yapan üreticilere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen desteklerin yanı sıra kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi çerçevesinde belirlenmiş illerde, alternatif enerji kaynakları (jeotermal, güneş enerjisi) kullanılarak yapılan sera projelerine belirli bir üst limite kadar yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor.Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yayımlanan 324 tebliğ uyarınca teknolojik ve jeotermal sera yatırımı yapacak müteşebbislere hazırlayacakları projeler ile hazineye ait taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilebiliyor.