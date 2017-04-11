Jeopolitik gerilimin kazananı Japon Yeni oldu

Japon Yeni, Suriye ve Güney Kore'de süren gerilimden sonra yatırımcıların manevralarıyla beraber dolar ve Euro karşısında değer kazandı.

HT Bloomberg'in haberine göre yen, yatırımcıların Suriye ve Güney Kore'de süren jeopolitik gerilim sonrası risk varlıklarını yeniden pozisyonlandırması ile birlikte önemli paraların tümü karşısında değer kazandı.

G7 ülkeleri Pazartesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyareti öncesi, Rusya ve Suriye'ye yeni yaptırımlar konusunu görüştü. Euro yen karşısında, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik belirsizliğin jeopolitik risklere katılması ile birlikte, düşüşünü 11'inci güne taşıdı ve trend doğrusu desteğine yaklaştı.

Dolar, Fed başkanı Janet Yellen'ın para politikasından ziyade verimlilğe yönelik zorluklar üzerinde odaklanan konuşmasına hafif satıcılı tepki verdi.

"Jeopolitik riskler, riskten kaçınma eğilimiyle yen alışlarını getiriyor"

Tokyo'da Mizuho Securities Co. baş Döviz stratejisti Kengo Suzuki, "Yellen'ın kademeli faiz artırımı hızı konusundaki vurgusunun sürmesi bir miktar dolar satışı getirirken, jeopolitik risklere ilişkin kötüleşen hava riskten kaçınma eğilimini ve yen alışlarını getiriyor" dedi ve "Doları aşağı ve yeni yukarı iten çok sayıda olay var. Bunlar arasında Japonya-ABD diyaloğu, Fransa seçimi ve ABD'de geçici bütçe için son tarih sayılabilir" şeklinde görüş bildirdi.

Dolar/yen paritesi 110.59/94 bandında seyretti ve yüzde 0.3 düşüşle 110.65'e geriledi. Euro/yen paritesi yüzde 0.4 düşüşle 117.15'e indi.