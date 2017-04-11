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ABD: Suriye hava gücünün yüzde 20'sini yok ettik

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'de düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı

11 Nisan 2017 01:12

ABD Savunma Bakanı James Mattis'ten, ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Mattis, Suriye'nin hava gücünün yüzde 20'sinin yok edildiğini açıkladı.

Mattis, Şayrat Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump), gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı ve imha edildiği duyurulan kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 6 Nisan'da Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmasının, rejimin İdlib'in Han Şeyhun'da kimyasal silah kullanmasına karşı ölçülü bir adım olduğuna dikkati çeken Mattis, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanlığının değerlendirmesine göre, saldırı sonucunda yakıt, cephane, hava savunma alanları ve Suriye'nin operasyonel uçaklarının yüzde 20'si imha edildi veya hasar aldı. Suriye hükümeti, Şayrat Hava Üssü'nü ikmal ve silahlandırma kabiliyetini kaybetti, bu noktada pistlerin kullanılıyor olabilmesi, askeri olarak büyük bir önem arz etmiyor.”

Açıklamasının devamında Mattis, "Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur." uyarısında bulundu.

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