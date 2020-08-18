Jeopolitik gelişmelerle altında yükseliş yeniden başladı

Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan geri çekilmenin ardından toparlanma başladı. Ons fiyatı yeniden 2 bin dolar seviyesini geçerken, gram altın 479 TL seviyesinde.

Yeni haftaya küresel piyasalarda güçlü başlayan altının ons değeri psikolojik eşik olan 2 bin doları aşarak gün içi en düşük 1980.74 dolar seviyesinden 2007 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons fiyatı şu dakikalarda 2 bin dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons fiyatındaki yukarı doğru gelişme gram altın fiyatına da yansıdı. Şu dakikalarda gram altın 479 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 778 TL'den alıcı buluyor.

Altın fiyatlarındaki yukarı doğru değişimin ABD - Çin arasındaki jeopolitik gerilime ve ABD Ticaret Bakanı'nın Huawei'ye yönelik yeni yaptırımlar alacağı kararından etkilendiği tahmin ediliyor.

ABD, Çin teknoloji devi Huawei'nin peşini bırakmıyor: Yeni yaptırımlar yolda