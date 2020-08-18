ABD, Çin teknoloji devi Huawei'nin peşini bırakmıyor: Yeni yaptırımlar yolda

ABD Çin'e karşı başlattığı ticari savaşta Çinli teknoloji devi Huawei'ye yeni kısıtlamalar getirmek için kolları sıvadı.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Ticaret Bakanlığı, 2019 yılı Mayıs ayından bu yana yaptırım uyguladığı Çin teknoloji devi Huawei’ye hali hazırda piyasada olan çiplere erişimini engellemek için yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandığını açıkladı.

Amerika, daha önce uygulamaya konan kısıtlamalarla, Huawei’nin özel ruhsat olmadan yarı iletkenlere erişimini engellemeyi amaçlıyordu. Bu malzemelere, Amerikan teknolojisi ve yazılımları aracılığıyla üretilen ya da geliştirilen, yabancı firmaların piyasaya sürdüğü çipler de dahildi.

Trump yönetiminin yeni kararı ise hali hazırda, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari kara listesine alınan 21 ülkedeki Huawei bağlantılı firmaya 38 yeni firma daha ekledi ve böylece bu listedeki firmaların sayısı 152’ye kadar çıktı.

Huawei'nin arka kapı politikasına tedbir

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Fox Business yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Huawei’nin tasarladığı çiplere getirilen kısıtlamaların ardından Huawei’nin aracı firmalara başvurduğunun anlaşıldığını kaydetti. Ross, bunun de önüne geçebilmek için bakanlığın getirdiği yeni kural uyarınca Huawei’nin Amerikan teknolojisiyle ya da yazılımlarıyla tasarlanan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ekipmanları kullanmasının yasaklandığını, kullanım için ruhsat şartı getirildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yeni kurallar sayesinde Huawei’nin alternatif çip üretme yöntemlerine de başvuramayacağını savunarak firmanın daha önceki yasakları delmek için birçok yönteme başvurduğunu aktardı.

Huawei yetkilileri Reuters haber ajansının sorularına henüz yanıt vermedi. ABD, Huawei’nin Çin hükümetine veri aktarımı sağlayarak casusluk yaptığını iddia ederek, diğer ülkeleri de firmaya karşı yaptırıma teşvik etmeye çalışıyor.

Bakanlık ayrıca geçerlilik süresi geçen hafta dolan geçici ruhsatların sürelerinin uzatılmaması kararı aldığını açıkladı.

Finans dergisi Caixin’de yayınlanan bir habere göre Huawei, Amerika’nın tedarikçiler üzerinde oluşturduğu baskılar nedeniyle en önde gelen çip setlerinden Kirin’in üretimini gelecek ay durduracak.

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