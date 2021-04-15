Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrılığı duyurdu

Şarkıcı Jennifer Lopez eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez, resmen ayrıldıklarını duyurdu.

Ayrılık iddialarını daha önce yalanlayan Jennifer Lopez ve Alex Rodriquez, iki yıllık nişanlılık sürecini sonlandırdıklarını Today dergisine açıkladı. Çift, arkadaş kalacaklarını söyledi.

Ortak açıklamada "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimize ve çocuklarımıza en iyisini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Rodriguez'in Lopez'i aldattığına ilişkin iddialar son aylarda gündeme geliyor, çift yalanlıyordu.