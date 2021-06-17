Jennifer Lopez, Netflix bilim kurgusu Atlas'ın başrolünde

Jennifer Lopez, Netflix ile yakın zamanda yeni projeler yaratmak üzere imzaladığı ilk bakış anlaşmasından sonra, Rampage filminin yönetmeni Brad Peyton'ın yöneteceği Netflix filmi Atlas'ın başrolünde yer alacak ve aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenecek. Leo Sardarian'ın kaleme aldığı orijinal senaryonun son taslağını Aron Eli Coleite yazıyor.

Filmloverss'ın haberine göre bilim kurgu ve gerilim türlerini bir araya getirecek olan film, gelecek zamanda geçiyor. Hikâye, bir yapay zeka askerinin savaşı sonlandırmanın tek yolunun insanlığı bitirmek olduğuna karar verdiği bu gelecekte insanlık adına savaşan bir kadın olan Atlas'ı konu alıyor. Atlas, bu tehlike yapay zekayı yenebilmek için, en çok korktuğu şey olan başka bir yapay zeka ile birlikte çalışmak zorunda kalıyor.

Film ve yapım ekibi hakkındaki düşüncelerini dile getiren Peyton, "Jennifer Lopez ile çalışmaktan çok onur duyuyorum" dedi. Peyton sözlerine, başrolünde Jennifer Lopez'e yer verecek olan filmin yönetmenliğini yapma şansına sahip olmanın kendisi için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi olduğunu belirterek devam etti.

Jennifer Lopez'in aynı zamanda yapımcıları arasında yer alacağı film, Lopez ve Netflix arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşma kapsamında üretilecek projelerden biri. Bu anlaşmaya göre Lopez'in sahibi olduğu Nuyorican Productions Netflix için kadın oyuncuları, senaristleri ve yönetmenleri destekleme amacını ön planda tutarak yeni film ve dizi projeleri üretecek. Bu anlaşma kapsamında yer alan daha önce açıklanan projeler arasında Atlas haricinde The Mother ve The Cipher isimli projeler de yer alıyor.